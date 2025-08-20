Cerrar X
Tamaulipas

Responsabiliza Reynosa a ciudadanos por acumulación de basura

El director de Servicios Públicos de Reynosa pide corresponsabilidad a los ciudadanos para evitar la acumulación de basura en drenes y canales

  • 20
  • Agosto
    2025

El director de Servicios Públicos Primarios de Reynosa, Mario Soria, señaló que la acumulación de basura en drenes y canales pluviales no puede atribuirse únicamente al gobierno municipal, ya que se trata de una responsabilidad compartida en la que la ciudadanía debe poner el ejemplo desde sus hogares.

“No se le puede echar la culpa al gobierno como dicen en redes sociales, porque es una tarea de todos, es una tarea en la cual se debe llevar el ejemplo desde las casas, desde los niños, las niñas, los padres de familia”, expresó el funcionario.

Recordó que hace apenas dos meses se realizó la limpieza del 85% de los drenes y canales de la ciudad; sin embargo, actualmente se observa nuevamente una gran acumulación de desechos. Subrayó que esta situación provoca el taponamiento de la red pluvial, lo que representa un riesgo para el buen funcionamiento del sistema y la seguridad de la población.

“No es posible que hace dos meses hayamos limpiado el 85% de los drenes y los canales pluviales de esta ciudad y hoy en día nos volvamos a encontrar con una gran cantidad de acumulación de basura. Hay que tomar conciencia, hay que poner cada uno de los reynoseses nuestro granito de arena para poder tener esta ciudad limpia. Queremos una ciudad que esté en óptimas condiciones con un sistema de agua pluvial que funcione bien, porque la desgracia es que se taponea a consecuencia de los actos de la misma ciudadanía”, declaró.

El titular de Servicios Públicos informó además que se trabaja de manera coordinada con el área de Ecología y Medio Ambiente para detectar tiraderos clandestinos y sancionar a los responsables.

En este sentido, adelantó que ya se colabora con el departamento jurídico del municipio para dar seguimiento a los casos y aplicar castigos a quienes sean sorprendidos arrojando basura en lugares prohibidos.

“Se está trabajando de manera coordinada con Ecología y Medio Ambiente para que al momento de que se note y se vea que alguien de manera ilegal está haciendo tiras clandestinas, se le pueda sancionar”, puntualizó.

Con estas acciones, el municipio busca generar conciencia y fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía para mantener limpia la ciudad y evitar que los desechos sigan obstruyendo la infraestructura pluvial.


