Restricciones en puentes internacionales impactan a ciudadanos

Nuevas restricciones en los cruces fronterizos entre México y EUA, que incluyen limitaciones en el ingreso de medicamentos y mercancías, impactan a ciudadanos

Desde la llegada de la nueva administración al gobierno de Estados Unidos, las políticas migratorias han comenzado a cambiar, al igual que la aplicación de aranceles en diversos productos y materiales.

Sin embargo, una de las medidas que más impacta diariamente el flujo internacional son las restricciones en los puentes fronterizos, donde se ha reforzado la seguridad y ahora existen limitaciones para el ingreso de ciertas mercancías y medicamentos que los ciudadanos deben conocer para evitar sanciones.

Isidro Guadalupe Piña Martínez y Leticia Martínez Parra confirmaron que estas medidas ya se están aplicando:

“Ahí está una restricción muy fuerte porque, al parecer, si no lleva la receta médica, no te dejan cruzar, te la quitan y aparte te ponen una multa; está grave, así es; a veces vienen a comprar medicamentos que ocupan, pero así sin receta, aquí nos afecta en la economía”, señalaron.

La industria farmacéutica en la frontera podría verse seriamente afectada, ya que los paisanos que viven o trabajan en el sur de Texas lo piensan dos veces antes de adquirir medicamentos en México debido a la dificultad que representa llevarlos de regreso.

Las restricciones no provienen únicamente del lado estadounidense. También el gobierno mexicano ha endurecido las medidas al ingreso. En varios cruces, oficiales de la Guardia Nacional han cobrado franquicias incluso a ciudadanos mexicanos, lo que ha generado inconformidad entre los viajeros.

En este sentido, Mariana, originaria de Tampico, pidió mayor verificación en los cobros:

“Es más difícil, como por ejemplo, uno puede traer mucha botana que causa volumen y como ellos ven mucho, piensan que uno ya se pasó de la franquicia, entonces ese es el problema. De aquí para allá, obviamente uno tiene derechos, como los cigarros; se tiene que pasar la cajetilla abierta porque cerrada no se puede, y medicinas, nada más las que vamos a tomar, ahora sí que lo básico. Hace falta que pongan atención en ambos lados”.

Por su parte, Pedro, ciudadano estadounidense, consideró que la medida busca proteger el mercado norteamericano:

“A mí me platicaron que iban a estar multando o algo así, que sería que quieren que compren los medicamentos en Estados Unidos ahora, yo creo que sí, eso es lo que quieren, ayudar a la economía de Estados Unidos”.

Las nuevas leyes y restricciones están vigentes y deben cumplirse, incluso para quienes cruzan con mascotas, lo que representa un cambio importante en la dinámica fronteriza. Erick Ruelas advirtió:

“Las restricciones son, primeramente, que nada, traer tus documentos en regla; en caso de que vengas con medicamentos o algún tipo de mascota o algo así, declarar y decir lo que llevamos en realidad. Las mascotas, es como todo; también, si toman algo, que tengan su cartilla de vacunación, que vaya todo en regla y tienen que ir en jaula, obvio. Yo lo que digo es que son leyes que tanto México como Estados Unidos conocemos”.

Las medidas, que aplican de manera simultánea en ambos países, representan un nuevo reto para los ciudadanos y familias que diariamente transitan entre México y Estados Unidos, quienes deberán adaptarse a las disposiciones para evitar sanciones y retrasos en los cruces internacionales.


