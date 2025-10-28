Cerrar X
93cde908_c9b8_4a80_9497_d239af2112fe_8c162a7173
Tamaulipas

Retira Guardia Estatal cámara irregular en Miguel Alemán

Personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia instalada de forma irregular en la vía pública de la colonia Educación

  • 28
  • Octubre
    2025

Personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia instalada de forma irregular en la vía pública de la colonia Educación, en el municipio de Miguel Alemán.

Durante recorridos de seguridad sobre la calle Vela Ramírez, en el cruce con Antonio Alzate, los oficiales detectaron un dispositivo tipo giratorio colocado en un poste de Telmex.

Tras constatar que la cámara no formaba parte del sistema oficial de seguridad, los elementos procedieron a retirarla y trasladarla a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para que se realicen las investigaciones correspondientes sobre su origen y propósito.

065a4381-5d89-4375-9b6c-679e8158324a.jfif

04d41a3c-e744-4672-a8de-65f59831d17d.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_gael_garcia_bernal_3165b2c6bf
Gael García Bernal llevará el cine y cultura mexicana a la Unesco
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
EH_UNA_FOTO_f8d97ff04b
Presentan libro infantil sobre derechos de la niñez en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×