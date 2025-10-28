Retira Guardia Estatal cámara irregular en Miguel Alemán

Personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia instalada de forma irregular en la vía pública de la colonia Educación, en el municipio de Miguel Alemán.

Durante recorridos de seguridad sobre la calle Vela Ramírez, en el cruce con Antonio Alzate, los oficiales detectaron un dispositivo tipo giratorio colocado en un poste de Telmex.

Tras constatar que la cámara no formaba parte del sistema oficial de seguridad, los elementos procedieron a retirarla y trasladarla a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para que se realicen las investigaciones correspondientes sobre su origen y propósito.





