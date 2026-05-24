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Tamaulipas

Reynosa alista su carrera 21K con meta rumbo a Boston

La edición 2026 del 21K Reynosa ya inició preparativos y espera récord de participantes, con la posibilidad de clasificar al Maratón de Boston

  • 24
  • Mayo
    2026

La ciudad de Reynosa ya comenzó los preparativos para la próxima edición de la carrera 21K, evento deportivo que se realizará el próximo 15 de noviembre y que busca reunir a corredores locales, nacionales e incluso participantes provenientes de distintos estados del país.

Armando Ortiz, integrante del comité organizador, informó que debido al interés que ha generado la competencia desde semanas previas, en aproximadamente 10 días quedará habilitada la plataforma digital para el registro de corredores foráneos, la cual será anunciada a través de las redes sociales oficiales del municipio y de empresas participantes.

Explicó que durante la edición pasada se registró una importante participación de atletas provenientes de diversas ciudades de Tamaulipas y otros estados de la República, situación que esperan superar este año gracias al crecimiento que ha tenido el evento.

“La fecha es el 15 de noviembre, estamos a muy buen tiempo, falta mucho tiempo, sin embargo la gente ya hemos tenido mucho eco y creo que vamos a llegar con mucho tiempo de anticipación al sold out del evento”, señaló.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la posibilidad de que los ganadores del primer lugar obtengan la oportunidad de participar en el reconocido Maratón de Boston, considerado uno de los eventos más importantes del atletismo internacional.

Ortiz agregó que constantemente han recibido mensajes de corredores interesados en participar, especialmente personas de otras entidades del país que buscan asegurar su lugar desde ahora.

“Van a poder accesar y ahí se registra toda aquella gente foránea que nos ha estado preguntando porque el año pasado tuvimos mucha afluencia de corredores de otras ciudades, no nada más del estado de Tamaulipas, sino de otros estados del país”, comentó.

La Dirección Municipal del Deporte respalda esta iniciativa y reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en actividades deportivas, al considerar que forman parte de las estrategias de reconstrucción del tejido social y promoción de hábitos saludables en Reynosa.


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