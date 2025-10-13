Cerrar X
Tamaulipas

Reynosa en silencio ante desaparición de regiomontana

La familia de Lorena Cortez aseguró que fue sustraída antes de llegar a su hotel por los tripulantes de varias camionetas

  • 13
  • Octubre
    2025

A casi dos semanas de la desaparición de la regiomontona Lorena Cortez Villa, las autoridades de Reynosa siguen sin prestarle mucha atención al caso, a pesar de no recibir noticias de la joven.

Las autoridades que iniciaron con la investigación sobre la desaparición de Cortez Villa, fueron la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por lo que ya cuenta con una investigación abierta sobre la desaparición de la regiomontana, ocurrida el pasado primero de octubre en el municipio fronterizo de Reynosa.

La desaparición de la mujer ocurrió en el municipio gobernado por el morenista, Carlos Peña Ortiz, el cual continúa siendo un ayuntamiento donde las situaciones de violencia se registran de forma constante, resaltando lo relacionado con las desapariciones y secuestros de ciudadanos o visitantes, tal como sucedió con Lorena Cortez, quien fue plagiada por sujetos armados al circular por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad.

La información fue confirmada por el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar quien dijo que la familia había presentado una denuncia, pero luego se precisó que la Fiscalía abrió una investigación de oficio tras conocerse el caso públicamente.

Hasta el momento, según indicaron fuentes, la familia no ha hecho la denuncia ni en Tamaulipas, ni en Nuevo León.

A pesar de la investigación, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la Comisión Estatal de Búsqueda del mismo estado han emitido hasta el momento una ficha oficial de búsqueda en sus portales o redes sociales.

“Se presentó denuncia formal en el vecino estado de Tamaulipas, no se ha pedido ninguna colaboración para nosotros, pero estamos al tanto por si se requiere alguna colaboración con aquella entidad brindarla en todo momento”, dijo Flores Saldívar tras la reunión de seguridad celebrada en Palacio de Gobierno.

Más tarde se aclaró que la Fiscalía de Tamaulipas inició la investigación de oficio.

Lorena Cortez Villa, de 36 años, viajó a Reynosa por motivos de trabajo pero al llegar, la secuestraron.

Según el esposo, Carlos León, Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 3 de la tarde y al querer trasladarse a su hotel con 2 compañeras más, las 3 fueron interceptadas por varias camionetas, quienes les robaron y solo a Lorena la secuestraron.


