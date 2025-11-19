Cerrar X
4ccb6340_c718_41db_9f80_ea67d5126da2_6a32ef11af
Tamaulipas

Reynosa exigirá soluciones por fallas en semáforos inteligentes

Reynosa llevará al Cabildo las fallas de los semáforos inteligentes; pedirán revisar el contrato y exigir a la empresa responsable reparar el sistema

  • 19
  • Noviembre
    2025

El persistente mal funcionamiento de los semáforos inteligentes en Reynosa será llevado formalmente ante el Cabildo, luego de que continúen registrándose fallas en múltiples cruceros principales de la ciudad.

El regidor Benito Sáenz Barella, integrante de la comisión de transporte, informó que las quejas de la ciudadanía ya están siendo presentadas en la mesa de análisis con el objetivo de exigir soluciones inmediatas.

Sáenz Barella señaló que la postura de los integrantes del Cabildo es clara: demandar que se garantice el servicio adecuado para los ciudadanos, pues la falta de funcionamiento de los semáforos ha provocado accidentes y situaciones que pudieron evitarse con intervenciones básicas.

Explicó que muchos de los problemas pudieron haberse resuelto con acciones simples, como reactivar una pastilla o enderezar un poste, lo que evidencia un deficiente mantenimiento.

El proyecto de semaforización inteligente, aprobado por la administración anterior, representó una inversión cercana a los 300 millones de pesos.

Pese a ello, el sistema no ha respondido a las necesidades del tráfico local, situación que ha generado molestia entre automovilistas y habitantes.

El regidor recordó que esta obra fue autorizada durante el ejercicio previo, con el mismo alcalde en funciones, aunque ahora corresponde a un Cabildo distinto supervisar que cada peso invertido se vea reflejado en beneficios reales.

Ante este panorama, se solicitará una revisión detallada de las cláusulas del contrato para verificar si la empresa encargada ha cumplido con lo pactado.

Aunque el nombre de la compañía no ha sido revelado públicamente, el Cabildo buscará que responda por las fallas detectadas en las vialidades contempladas.

Sáenz Barella advirtió que, en caso de incumplimiento, se tendrá que hacer efectiva la fianza correspondiente para garantizar que el servicio quede instalado y funcionando conforme a lo contratado. Incluso, consideró que, si los equipos inteligentes no cumplen con su función, debería evaluarse reinstalar los semáforos con tecnología LED que operaban previamente, los cuales —recordó— fueron colocados en gran parte durante administraciones del PRI.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_semaforos_50b0125ac3
Semáforos 'inteligentes', en crisis: negligencia causa accidentes
d6a0ca83_ffbe_4004_8540_9dd4ef429b77_84c78af52c
Tamaulipas destaca por su alto potencial energético nacional
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_11_39_PM_5318999e9e
La UTA crean app para el aprendizaje de niños con autismo
publicidad

Últimas Noticias

cometa_interestlar_atlas_nasa_3cf38df509
NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
BUEN_fin_2025_d21ae5f5c2
Finaliza operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T082922_903_8aeb95d697
Amenaza de tiroteo activa protocolos en Saltillo
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×