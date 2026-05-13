Reynosa recibirá juego de Leyendas de la Selección Mexicana

El secretario de Bienestar Social de Reynosa, Hugo Chávez Herrera, invitó a las familias de Reynosa y del Valle de Texas a asistir este próximo sábado 16 de mayo al tradicional juego de Leyendas de la Selección Mexicana, evento deportivo que se llevará a cabo en el estadio del Polideportivo Municipal a partir de las siete de la tarde.

El funcionario destacó que este encuentro se ha convertido ya en una tradición familiar en la frontera, logrando reunir a cientos de aficionados que disfrutan de la convivencia, el ambiente recreativo y la oportunidad de ver nuevamente en la cancha a ex figuras del fútbol nacional e internacional.

Realizarán dinámicas para regalar boletos

Explicó que a través de las páginas oficiales del alcalde de Reynosa y de la Secretaría de Bienestar Social se estarán realizando diversas dinámicas para regalar boletos a la ciudadanía, con el propósito de que más familias puedan asistir y disfrutar del espectáculo deportivo.

Durante el partido participarán reconocidos exfutbolistas mexicanos como Adolfo “Bofo” Bautista, Óscar “Conejo” Pérez, Ramón Ramírez, Carlos Salcido, Paco Palencia, Osvaldo Sánchez y el “Tiburón” Sánchez, además de invitados sudamericanos como Walter Ayoví y Andrés Chitiva, entre otras figuras del balompié.

Hugo Chávez Herrera señaló que, además del encuentro deportivo, el objetivo principal del evento es fomentar la convivencia familiar y ofrecer espacios de entretenimiento sano para la comunidad fronteriza, por lo que también habrá botanas y diversas actividades para los asistentes.

“Estamos invitando al fútbol; en sí, el alcalde va a regalar boletos, para que vean las dinámicas en su página y en la página del Bienestar, los estamos invitando el sábado a las siete de la tarde, son las leyendas de la selección mexicana con las leyendas sudamericanas. Va a estar Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Óscar ‘Conejo’ Pérez, Ramón Ramírez, Carlos Salcido, Paco Palencia, Osvaldo Sánchez y el ‘Tiburón’ Sánchez, y de los extranjeros va a estar Walter Ayoví y Andrés Chitiva, entre otros exfutbolistas destacados”, expresó.

Esperan sumar más figuras al encuentro

Añadió que todavía podrían sumarse más jugadores al encuentro, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer más detalles y participar en las dinámicas de boletos.

“Vamos a ver quién más se suma y se está viendo para que el sábado a las siete de la tarde vayan ahí y pónganse de acuerdo para que estén viendo las dinámicas de la Secretaría del Bienestar, donde van a estar dando boletos, más que nada para eso los eventos, para que haya convivencia familiar, va a haber botanas y va a estar la gente como siempre para que la gente disfrute”, comentó.

El secretario dejó abierta la posibilidad de que el alcalde participe nuevamente en el partido, recordando el entusiasmo y el ambiente que se vivió durante las ediciones anteriores de este tradicional juego de leyendas en Reynosa.

“El alcalde no ha dicho nada, pero esperamos que ahí se vea como la vez pasada y ahora sí, a ver si mete gol”, concluyó entre risas.

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