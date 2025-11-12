Reynosa se suma a la megamarcha nacional del 15 de noviembre

La ciudad de Reynosa se suma a la megamarcha nacional convocada para este próximo 15 de noviembre, en la que diversos sectores sociales participarán para manifestar su inconformidad por distintas problemáticas que afectan a la población.

En esta frontera, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, ciudadanos que han sido víctimas de delitos y la población en general han estado realizando convocatorias a través de redes sociales, con el objetivo de concentrarse de manera masiva en la plaza principal de Reynosa.

De acuerdo con la información difundida en plataformas digitales, la concentración iniciará a partir de la una de la tarde en la plaza Miguel Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal, donde se espera la asistencia de cientos de participantes.

Pese a que algunos grupos políticos y sectores empresariales han intentado minimizar la convocatoria, los ciudadanos han mostrado ánimo y determinación para participar, destacando que las principales razones de su movilización son la inseguridad que se vive en los municipios, el deterioro de las calles, las fugas de agua potable y drenaje, así como la deficiencia en los servicios públicos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se implementará un operativo especial de vigilancia con el fin de garantizar que la manifestación se lleve a cabo en apego a la legalidad y sin incidentes que pongan en riesgo a los asistentes o a terceros.

Se recomienda a la población que no tenga previsto participar en la manifestación evitar circular por la zona centro de Reynosa, ya que se prevé congestionamiento vehicular y tráfico lento durante el desarrollo de la movilización ciudadana.

