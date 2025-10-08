Cerrar X
Tamaulipas

Reynosa será sede de pelea de campeonato mundial de boxeo

Reynosa se consolida como sede deportiva con una pelea de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, impulsando el turismo y ofreciendo actividades para jóvenes

  • 08
  • Octubre
    2025

Reynosa se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el ámbito deportivo con la realización de una pelea de campeonato avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que tendrá lugar el próximo 11 de octubre en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que este evento representa un logro importante para la ciudad y una oportunidad para proyectar a Reynosa en el escenario nacional e internacional del boxeo profesional.

La cartelera estará encabezada por el enfrentamiento entre Miguel Berchelt y Edixon Pérez, en una pelea de campeonato que promete atraer la atención de los aficionados al boxeo, además de incluir la contienda femenil entre Sheila Moreno y Brisa Oliva, junto con otras peleas que conformarán una velada de gran nivel deportivo.

El alcalde expresó su entusiasmo por la llegada del Consejo Mundial de Boxeo a la frontera tamaulipeca más importante y aseguró que este evento marcará un precedente en la historia deportiva de Reynosa.

“Una pelea de campeonato, algo histórico para nuestra ciudad, y en donde agradecemos al Consejo Mundial de Boxeo por darnos esta oportunidad aquí en la frontera tamaulipeca más importante”, señaló.

Peña Ortiz explicó que además de las peleas, el municipio ha preparado diversas actividades paralelas, como pláticas motivacionales para jóvenes, con el objetivo de promover la práctica del deporte, la disciplina y la prevención de conductas de riesgo.

“Habrá varios eventos alrededor de esta pelea para llevar el box a diferentes sectores de nuestra querida Reynosa, pláticas motivacionales para que los jóvenes se encaminen por el camino correcto y no caigan en la delincuencia o en las drogas”, agregó.

El edil anunció que una parte de los boletos será distribuida de forma gratuita por el municipio, con el fin de que más familias puedan asistir y disfrutar del espectáculo deportivo.

“Tenemos diferentes tickets que serán cortesía del municipio para que puedan disfrutarlo”, dijo, al tiempo que agradeció a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por facilitar sus instalaciones.

Finalmente, el alcalde invitó a la ciudadanía a asistir al evento el próximo 11 de octubre a partir de las seis de la tarde, en el gimnasio de la UAT, para ser parte de este acontecimiento histórico que busca consolidar a Reynosa como una sede destacada en el deporte nacional.


