Tamaulipas

Reynosense, José Méndez, nombrado Consejero Nacional en el SBP

Su nombramiento representa un reconocimiento personal y un avance en la representación de las voces del norte del país dentro de las instancias nacionales

En sesión oficial celebrada en el Senado de la República, el criminólogo reynosense José Andrés Méndez Ñeco rindió protesta como Consejero Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, en calidad de miembro honorífico.

Con estudios de Maestría en Criminología y Ciencias Forenses, y reconocido por su labor social como vocero del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Méndez Ñeco fue designado por unanimidad de las y los senadores para integrarse al Consejo Nacional Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Este órgano colegiado está conformado por 13 integrantes, entre los que se incluyen especialistas en el tema, defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas. El reynosense ocupará uno de los cinco espacios destinados a representantes de familias buscadoras, un nombramiento que refrenda su compromiso, entrega y liderazgo en la lucha por la verdad y la justicia.

Desde Tamaulipas, integrantes del colectivo que encabeza manifestaron su respaldo y orgullo ante este logro, señalando:

“Estamos orgullosas(os) de verte ahí. Vamos adelante y sin detenernos, de pie hasta encontrarlos.”

El nombramiento de José Andrés Méndez Ñeco representa no solo un reconocimiento personal, sino también un avance en la representación de las voces del norte del país dentro de las instancias nacionales que buscan dar respuesta a la crisis de desapariciones en México.


