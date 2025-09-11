Cerrar X
Tamaulipas

Rinde alcalde de Reynosa primer informe del segundo periodo

Carlos Víctor Peña Ortiz adelantó que el segundo año de este periodo de gobierno estará enfocado en ampliar la cobertura educativa

  • 11
  • Septiembre
    2025

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, rindió su primer informe de actividades de este segundo periodo al frente de la administración, en el que presentó un balance de los avances alcanzados durante cuatro años de gestión.

En materia de educación, destacó la entrega de becas, ahora coordinadas con el gobierno federal. Explicó que mientras la federación mantiene los apoyos para secundaria y preparatoria, el municipio ha enfocado sus recursos en temas de titulación y posgrado.

“Adaptándonos a lo que está haciendo el gobierno federal, anteriormente se otorgaban becas de secundaria y de prepa, ahora el municipio se concentra en titulación y posgrado”, señaló.

Respecto a infraestructura hidráulica, informó del avance en la construcción de nueve presas que permitirán evitar encharcamientos e inundaciones en la ciudad.

Subrayó que la parte correspondiente al municipio ya fue concluida, y ahora será la iniciativa privada la encargada de continuar con el proyecto.

“La parte de las presas que le correspondía al municipio ya se terminó, ahora el sector privado está trabajando para concluir dos de las nueve presas en 2027”, precisó.

En el rubro de seguridad, recordó que Reynosa no cuenta con una corporación de policía municipal, por lo que se destinan recursos para apoyar a instancias estatales y federales, además de programas de prevención.

“Seguimos con el convenio de colaboración con recursos del municipio hacia el gobierno del Estado. Como se ha visto desde que entró la doctora Claudia y también el presidente Trump en el lado americano, se ha reducido la delincuencia en la franja fronteriza, aunque aún hay mucho trabajo por hacer”, mencionó.

Finalmente, adelantó que el segundo año de este periodo de gobierno estará enfocado en ampliar la cobertura educativa.

Dijo que aún son muchos los jóvenes que se quedan sin espacio en las preparatorias, por lo que la meta será crear más oportunidades de estudio y reforzar programas como las becas en el CBTis.

“El siguiente año nos vamos a enfocar en la cobertura educativa; buscamos que todos los jóvenes tengan un lugar donde estudiar”, afirmó.


