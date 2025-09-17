Cerrar X
tamaulipas_polideportivo_reynosa_c66e180438
Tamaulipas

Roban a jugadores y aficionados durante partido en Reynosa

Los ladrones ingresaron a los vestidores y robaron pertenencias de mas de 15 futbolistas además, varios vehículos fueron forzados mediante el 'cristalazo'

  • 17
  • Septiembre
    2025

Roban a jugadores y aficionados durante partido en el Polideportivo Reynosa

Por: Redacción 

Durante el encuentro disputado la noche del martes 16 de septiembre entre Guerreros Reynosa y Jaguares FC, en el estadio Polideportivo, se registró una serie de robos que dejó como víctimas tanto a jugadores como a aficionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones ingresaron a los vestidores y sustrajeron pertenencias de más de 15 futbolistas, quienes al finalizar el partido se percataron del hurto de artículos personales y objetos de valor. Entre lo robado se encuentran mochilas, uniformes, tenis, celulares, audífonos y documentos oficiales.

Uno de los casos más graves fue el del portero Juan Pablo Cavazos Quintanilla, a quien le fue sustraído su pasaporte mexicano, documento indispensable para su participación en torneos de liga.

Además de los vestidores, varios vehículos estacionados en el polideportivo fueron forzados mediante el “cristalazo”, con la consecuente sustracción de carteras, identificaciones y demás pertenencias.

Los responsables, al menos tres individuos, fueron captados en video por espectadores mientras huían en una camioneta Town & Country color blanco. Las imágenes ya circulan en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

340441df_59c6_403b_bc2f_b41eda6a4f86_71792d5192
Suman 180 detenidos por delitos en el transporte público
Captura_de_pantalla_2025_09_17_a_la_s_09_27_45_20c5409efa
Roban seis kilos de oro en el Museo Nacional de Historia Natural
EH_DOS_FOTOS_50a31c1b98
Robos afectan a visitantes del Polideportivo de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_15_31_PM_1_21294669c4
Más de 96 mil participarán en Simulacro Nacional en Coahuila
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_04_12_PM_0d1dcb1360
Vuelven filas para cruce fronterizo por revisiones militares
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_58_37_PM_0392577012
Buscará Samuel García incrementar ayuda para la Cruz Roja
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×