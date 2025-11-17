Rompe récord Torneo de Pesca de Corvina con 3,800 partícipes

Con más de 3 mil 800 cañas registradas de pescadores procedentes de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, el Valle de Texas entre otras entidades, el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán rompió su propio récord de asistencia respecto al año pasado con la organización del 72o. Torneo de Corvina y Especies Varias.

El evento, que se llevó a cabo en La Pesca, Soto la Marina y en esta ocasión llevó el nombre de Américo Villarreal Santiago, dirigente de la Avanzada Tamaulipeca, posicionando a este evento como el mejor torneo de su tipo en el estado y un referente a nivel nacional.

Un evento sustentable

El torneo se llevó a cabo de manera sustentable, ya que las especies capturadas fueron devueltas al mar, lo que propicia una actividad que no atenta contra la existencia de las especies.

Esto es un ejemplo de la importancia de la conservación y el manejo responsable de los recursos naturales.

El presidente del Club de Caza y Pesca Tamatán, Luis García Reyes, destacó la importancia de este evento para la comunidad y el estado al generar un impacto positivo en la economía local, ya que los hoteles de La Pesca estuvieron llenos y se benefició a la comunidad en general, impulsando el turismo y el desarrollo económico.

Familias enteras y grupos de amigos decidieron participar en este torneo, impulsados por los atractivos premios así como el clima que favoreció con un día soleado y buenas capturas de diversas especies.

El primer lugar en la categoría de corvina se lo llevó Arturo Álvarez Álvarez con un ejemplar de 3 kilos 664 gramos y Leonardo Hernández Escamilla con una manta raya de 16 kilos 800 gramos logró el primer lugar en especies varias.

Se realizó la rifa de una camioneta Frontier 2025 como premio mayor, así como cuatrimotos y un vehículo todo terreno, así como decenas de premios y dinero en efectivo.

El Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán se compromete a seguir organizando eventos de este tipo, promoviendo la conservación y el deporte en la región.

