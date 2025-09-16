Saldo blanco tras desfile conmemorativo de Independencia

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, confirmó que el operativo implementado durante el desfile cívico-militar concluyó con saldo blanco.

Como parte de las acciones preventivas, se cerraron 18 calles en la zona centro, sin que esto ocasionara afectaciones mayores gracias a la colaboración de la ciudadanía.

En general, no se registraron incidentes durante el evento; únicamente se atendieron riñas menores en el marco de las fiestas patrias, las cuales fueron resueltas de inmediato.

Dado el resultado positivo, este mismo operativo será aplicado en futuros festejos, como el Día de Muertos, el desfile del 20 de noviembre y las celebraciones de Navidad.

La directora de Tránsito y Vialidad en Reynosa, Iris Alondra Chavira Ríos, destacó el buen desarrollo del evento:

“Tuvimos un saldo blanco, algunas riñas menores que se suscitaron en la plaza, pero no pasó a mayores, unas personas desmayadas por la aglomeración de personas, pero de ahí en fuera nada de gravedad, la verdad es que fue un evento espectacular, un evento sin incidentes y la verdad todos disfrutaron el evento sin ningún inconveniente”.

