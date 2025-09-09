Salud inicia pláticas en primarias para prevenir obesidad

La Secretaría de Salud anunció que ya está lista para visitar todas las escuelas primarias de Reynosa con el objetivo de impartir pláticas dirigidas a prevenir enfermedades crónico-degenerativas derivadas de la obesidad.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Iliana Villarreal Cantú, explicó que entre los temas que se abordarán se encuentra la enseñanza a los menores sobre el significado de los sellos de advertencia en los productos que consumen a diario.

“Ir a enseñarles el tema de los sellos, los sellos que traen los productos y a veces los lonches que les echamos, que sepan el significado de cada sello, si son uno, dos o tres, vamos a continuar con eso; el DIF continúa con el tema de peso y talla”, indicó.

Tanto las autoridades de salud como el magisterio coincidieron en que el éxito del programa dependerá en gran medida de la colaboración de los padres de familia, quienes deben reforzar los hábitos saludables desde casa. Villarreal Cantú señaló que la concientización debe iniciar con algo tan cotidiano como los alimentos enviados en las loncheras escolares.

“Concientizarlo de qué si yo le pongo a mi hijo todos los días el pedazo de pizza, las papitas, le vamos a hacer a la larga un daño de obesidad y demás, y a eso le sumamos que el niño no hace ejercicio y se la pasa todo el día en el teléfono o videojuegos, estamos afectando la salud de nuestros hijos”, subrayó.

En una segunda etapa, se sumará la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la cual tendrá a su cargo la verificación de cooperativas y desayunadores escolares para garantizar que se ofrezcan únicamente alimentos y bebidas saludables.

“Se van a revisar, ese tema le toca a Coepris, ellos van a las cooperativas, hacen la verificación correspondiente y checan que realmente el alimento que se esté vendiendo y dando a los alumnos sea saludable, por ejemplo, no les vendo pizza, mejor les vendo un huevo, unos tacos de huevo que sean de maíz, que sean más saludables”, añadió la titular de la jurisdicción.

Comentarios