Se desploma el precio de la toronja en Tamaulipas

La toronja, un producto emblemático del centro de Tamaulipas, ha experimentado un desplome significativo en su precio en los últimos dos años, afectando a los productores de la región.

De acuerdo a información recabada con los comercializadores de esta fruta, los precios van desde los 4 mil 500 pesos para el mercado nacional e internacional y de 2 mil 300 pesos para juguera.

“El problema es que estos precios son por tonelada puesta en la corredora; falta pagar el corte y la transportación, no nos queda ni para los insecticidas y menos para comer durante todo el año”, comenta un productor del ejido Santa Juana de Padilla.

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2024, la producción de toronja en México alcanzó las 480 mil 829 toneladas, obtenidas de 21 mil 35 hectáreas cosechadas, con un rendimiento promedio nacional de 22.9 toneladas por hectárea.

Beneficios de la toronja

La toronja es un fruto rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que la hace ideal para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud digestiva.

Además, se utiliza principalmente para la elaboración de jugos y otros productos alimenticios.

Producción y precios en Tamaulipas

Tamaulipas es el tercer estado productor de toronja en México, con una producción de 42,268 toneladas en 2024, lo que representa el 8.8% del total nacional.

El precio promedio de la toronja en 2024 fue de 4 mil 310 pesos mexicanos por tonelada, lo que supone una disminución del 3.5% respecto al año anterior.

Altibajos de los precios

Los precios de la toronja han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años debido a varios factores, como la sequía, las altas temperaturas y la competencia internacional.

A pesar de los desafíos, los productores de toronja de Tamaulipas están trabajando para mejorar la calidad y la competitividad de su producto.

La exportación de casi 12,000 toneladas de cítricos, incluyendo toronja, a Estados Unidos en la temporada 2024-2025 es un logro importante.

Es fundamental que los productores y las autoridades trabajen juntos para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el mercado internacional.

Dificultades para la siembra

La toronja es un fruto perecedero que requiere condiciones específicas de almacenamiento y transporte para mantener su calidad.

La falta de infraestructura adecuada y la competencia internacional han afectado la rentabilidad de los productores tamaulipecos.

Competencia Internacional

La competencia internacional es un desafío importante para los productores de toronja de Tamaulipas. Estados Unidos, particularmente Florida, y Brasil son los principales competidores en el mercado internacional.

Mercados internacionales actuales

Los principales mercados internacionales de la toronja son:

Estados Unidos: Es el principal destino de las exportaciones mexicanas de toronja, con una demanda creciente de productos frescos y saludables.

Japón: Es un mercado importante para la toronja mexicana, especialmente para la variedad Rio Red.

Unión Europea: Es un mercado potencial para la toronja mexicana, aunque enfrenta competencia de productores como Brasil y Sudáfrica.

