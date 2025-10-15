Cerrar X
fdce916a_afd9_43c3_8320_bef6b60114f4_00ec194144
Tamaulipas

Se disparan reportes por olor a gas en Nuevo Laredo

Ciudadanos empezaron a llamar preocupados a las autoridades municipales para hacer los reportes y pedir la presencia de técnicos para verificar posibles fugas

  • 15
  • Octubre
    2025

Luego de la explosión por acumulación de gas en una vivienda de la Colonia Infonavit, se recibieron en 24 horas más de cien reportes por olor a gas en distintos sectores de la ciudad.

La contingencia que cobró la vida de una mujer y dejó tres personas lesionadas, la destrucción de tres viviendas y daños en 135 más, ocasionó temor en la comunidad y empezaron a revisar las  instalaciones en sus domicilios.

Ciudadanos empezaron a llamar preocupados a las autoridades municipales para hacer los reportes y pedir la presencia de técnicos para verificar posibles fugas.

La Dirección municipal de Protección Civil y Bomberos emitió un comunicado en el que señaló que la acumulación de gas doméstico representa un peligro silencioso, pero devastador.

2436a493-e0e4-4d7b-b212-533fbfd3cc03.jfif

“Este hecho nos recuerda cuán frágil puede ser todo en cuestión de segundos. La acumulación de gas doméstico representa un peligro silencioso, pero devastador”, menciona el comunicado de Protección Civil.

Además, emitió recomendaciones para tomar en cuenta y evitar futuros casos como este. 

“Revisa constantemente tus instalaciones, conexiones y cilindros de gas. Si perciben un olor a gas, no enciendas luces, no uses el teléfono y evacúa el área.

“Desde Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo reiteramos el llamado a la prevención. La seguridad comienza en casa”, indica el comunicado.

Personal contratado por la empresa que suministra el gas en tubería en esta ciudad, contrató personal externo para atender los reportes ciudadanos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T170837_310_789075b175
Se reducen 44% de descargas contaminantes del Río Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T152707_133_ca1eb26b7b
Cae “El Pato”, presunto líder del crimen organizado en Chihuahua
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T144432_277_1fcb46881b
Incineran más de 90 kilos de droga en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

deportes_lando_norris_aad8d9c42b
Responsabilizan a Norris por percance de McLaren en Singapur
AP_25289849071015_cf7430a629
California venderá insulina a bajo precio a partir de 2026
EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T172127_826_b9c9d7b3df
Hombre admite que asesinó a su bebé tras fingir secuestro en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×