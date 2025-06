Se oponen ambientalistas a instalación de compañía refresquera

Activistas ambientales se oponen a la instalación de una compañía refresquera que anunció su llegada a esta frontera para este año.

En mayo se dio a conocer que Boing tendrá presencia en esta frontera para surtir a la región y exportar a Estados Unidos.

Ricardo Cruz Haro, presidente de Abogados Ambientalistas, mencionó que solicitarán el certificado de impacto ambiental y harán lo necesario para detener su arribo, ya que utilizarán mucha agua en sus procesos, la cual es escasa actualmente.

“Abogados ambientalistas tenemos conocimiento de que están los preparativos, los trámites en curso de una empresa refresquera, omitimos nombres de momento, que pretende instalar su área de trabajo, su operatividad en Nuevo Laredo".

“Una compañía refresquera implica un enorme uso de recursos de agua y estamos por entrar a la etapa máxima de calor, en que viene la canícula, en que las temperaturas van a crecer”, explicó.

Nuevo Laredo está en semáforo rojo del agua debido a la sequía, altas temperaturas y bajo nivel del Río Bravo, que es la única fuente de abastecimiento.

Cruz Haro considera como una amenaza a la empresa de refrescos porque el vital líquido se necesita para los hogares, que constantemente enfrentan cortes en el suministro y baja presión en los grifos.

“Por lo pronto estamos preparando un oficio que vamos a dirigir a la Coordinación General del Medio Ambiente del Ayuntamiento para efecto de que nos confirme si estos trámites ya van en curso, si se cuenta con un estudio de impacto ambiental".

“Sabemos que no, de antemano, pero lo vamos a solicitar para efecto de contar con una constancia de que no se ha hecho, si no se ha hecho, actuar en consecuencia”.

Dijo que la autoridad ambiental del municipio y del estado tiene la obligación de, en cada proyecto que se va a llevar a cabo, solicitar un estudio de impacto ambiental.

El objetivo es que, con base en dictámenes técnicos y científicos, se determine que esa obra no provocará algún daño al medio ambiente.

“Saber si esa obra va a provocar que haya una disminución de recursos en cuanto al agua, va a afectar áreas verdes, va a crear algún tipo de contaminación y, en este caso, tratándose de una refresquera, por supuesto va a absorber un porcentaje importante del agua potable que tenemos disponible los ciudadanos de Nuevo Laredo, por eso la importancia de estos trabajos que estamos por iniciar”.

