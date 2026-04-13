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Tamaulipas

Secundaria 13 sigue firme en busca del estatal de handball

El entrenador Juan Manuel López destacó que el equipo obtuvo su pase en ambas ramas, femenil y varonil, lo que calificó como resultado del trabajo constante

  • 13
  • Abril
    2026

La ciudad de Reynosa reafirma su vocación como semillero deportivo con la destacada participación de alumnos de la Secundaria General número 13, quienes lograron clasificar a la etapa estatal de handball dentro de los Juegos Escolares de Educación Básica, nivel secundaria.

El entrenador Juan Manuel López Colchado destacó que el equipo obtuvo su pase en ambas ramas, femenil y varonil, lo que calificó como resultado del trabajo constante y la disciplina durante los entrenamientos. Indicó que ahora se alistan para competir en Ciudad Victoria, con la intención de mantener su buen rendimiento.

Preparación rumbo al estatal

Con sesiones intensas y enfoque total en la competencia, los estudiantes continúan perfeccionando su nivel de juego. Agustín Hernández compartió que el handball le ha llamado la atención por su dinamismo y complejidad, además de señalar que su objetivo es conquistar el estatal y avanzar a la siguiente fase.

El joven también expresó su deseo de llegar al nacional y dar lo mejor de sí en la competencia.

Trabajo en equipo, clave del éxito

En cada práctica, los jugadores refuerzan la coordinación entre lo físico y lo mental, elemento fundamental para su desempeño en la cancha. Adriana Yamilet Hernández Santiago resaltó que el esfuerzo diario ha sido determinante para mejorar como equipo y fortalecer su compromiso con la disciplina.

Más allá de representar a Reynosa, el conjunto mantiene firme su meta en el campeonato estatal.

Objetivo: llegar al nacional

El entrenador Juan Manuel López Colchado subrayó que el objetivo es claro: obtener el título estatal y asegurar su lugar en la etapa nacional, que este año se llevará a cabo en Jalisco.

Con determinación y entusiasmo, el equipo busca seguir avanzando y consolidarse como un referente deportivo a nivel nacional.


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