Segunda línea del Acueducto 'Guadalupe Victoria' estará para 2027

El secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Pedro Cepeda Anaya, informó que la construcción de la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, registra un considerable avance y que su etapa de conclusión está proyectada para el 2027.

Este tipo de acciones forman parte de los 17 proyectos del Plan Nacional Hídrico, presentado por la presidenta de México y que tiene como objetivo garantizar el suministro de agua a Ciudad Victoria durante los próximos 50 años, con una inversión de 1,792 millones de pesos.

Esta nueva línea de conducción, que tiene una longitud de 54.7 kilómetros, se extiende desde la Presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria y busca asegurar el suministro de agua potable a 350 mil personas durante los próximos 50 años.

Pedro Cepeda Anaya refirió que, como obra complementaria a la Segunda Línea del Acueducto, la Secretaría de Obras Públicas construye la Planta Potabilizadora en la Presa Vicente Guerrero con una capacidad de 1,500 litros por segundo destinando una inversión mayor a los 600 millones de pesos.

Se contempla además una línea de conducción con tubería de acero de 54 km de longitud y 36 pulgadas de diámetro, planta potabilizadora con capacidad de 1,500 litros por segundo a cargo del gobierno del estado, cuatro plantas de bombeo, tanque de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos y cámaras de aire.

Los beneficios serán abastecer con 750 litros por segundo a 147 mil habitantes de la capital del estado, la inversión contemplada de 2025 a 2027 es de 1,792 millones de pesos, y durante el ejercicio de 2025, se ejercerán 500 millones de pesos.

Al finalizar la administración de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal habrá invertido más de 10 mil millones de pesos programados y destinados para obras de infraestructura hidráulica en el territorio tamaulipeco

