Semáforos 'inteligentes', en crisis: negligencia causa accidentes

El persistente mal funcionamiento de los semáforos inteligentes en Reynosa será llevado formalmente ante el Cabildo, luego de que continúen registrándose fallas en múltiples cruceros principales de la ciudad. El regidor Benito Sáenz Barella, integrante de la comisión de transporte, informó que las quejas de la ciudadanía ya están siendo presentadas en la mesa de análisis con el objetivo de exigir soluciones inmediatas.

Sáenz Barella señaló que la postura de los integrantes del Cabildo es clara: demandar que se garantice el servicio adecuado para los ciudadanos, pues la falta de funcionamiento de los semáforos ha provocado accidentes y situaciones que pudieron evitarse con intervenciones básicas. Explicó que muchos de los problemas pudieron haberse resuelto con acciones simples, como reactivar una pastilla o enderezar un poste, lo que evidencia un deficiente mantenimiento.

El proyecto de semaforización inteligente, aprobado por la administración anterior, representó una inversión cercana a los $300 millones de pesos. Pese a ello, el sistema no ha respondido a las necesidades del tráfico local, situación que ha generado molestia entre automovilistas y habitantes. El regidor recordó que esta obra fue autorizada durante el ejercicio previo, con el mismo alcalde en funciones, aunque ahora corresponde a un Cabildo distinto supervisar que cada peso invertido se vea reflejado en beneficios reales.

Ante este panorama, se solicitará una revisión detallada de las cláusulas del contrato para verificar si la empresa encargada ha cumplido con lo pactado. Aunque el nombre de la compañía no ha sido revelado públicamente, el Cabildo buscará que responda por las fallas detectadas en las vialidades contempladas.

Sáenz Barella advirtió que, en caso de incumplimiento, se tendrá que hacer efectiva la fianza correspondiente para garantizar que el servicio quede instalado y funcionando conforme a lo contratado. Incluso, consideró que, si los equipos inteligentes no cumplen con su función, debería evaluarse reinstalar los semáforos con tecnología LED que operaban previamente, los cuales —recordó— fueron colocados en gran parte durante administraciones del PRI.

Comentarios