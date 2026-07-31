Sembrando Vida sigue sin crecer en Tamaulipas

El programa mantiene 4 mil beneficiarios en el estado pese a la demanda. Productores cuestionan su cobertura, operación y resultados en el campo

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El programa Sembrando Vida, considerado uno de los más emblemáticos del Gobierno de la República, en Tamaulipas no ha crecido en varios años y se mantiene con apenas 4 mil personas beneficiadas, pese a la gran demanda que existe en las zonas rurales del estado.

Actualmente, cada sembrador y sembradora recibe un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, depositados de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

De ese monto, históricamente una parte se destina a un Fondo de Ahorro como capital semilla para el futuro del proyecto productivo.

Los rubros del programa

De acuerdo con sus reglas de operación, Sembrando Vida no solo es dinero, se articula a través de varios componentes interrelacionados:

Sistemas Agroforestales (SAF) y Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF): Combinan árboles maderables y frutales con cultivos como maíz, frijol y calabaza, para promover biodiversidad y fertilidad del suelo.

Aunque esto es solo en teoría, porque de acuerdo a un recorrido realizado por este medio de comunicación, solo plantaciones forestales se tienen en los diversos huertos.

Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC): Grupos de aproximadamente 25 sembradores que trabajan de manera colaborativa y toman decisiones sobre sus parcelas.

Biofábricas y Viveros Comunitarios: Producción de fertilizantes e insecticidas orgánicos y de plántulas adaptadas a cada región.

Acompañamiento Técnico y Social: Asesoría permanente de técnicos productivos y sociales en manejo agroecológico, conservación de suelo y agua, y organización comunitaria.

Lo cual a pesar de estar enmarcado en este programa, en muchas ocasiones las plantaciones no logran tener éxito

Apoyos en especie: Entrega de plantas, semillas, herramientas e insumos para viveros y biofábricas.

Un programa noble, pero con fallas

Aunque el objetivo es loable, regenerar el campo y combatir la pobreza rural, en la práctica las críticas son constantes.

Productores señalan que el programa es muy selectivo y en ocasiones se ha utilizado con fines políticos, dejando fuera a campesinos que realmente cumplen con el requisito de tener 2.5 hectáreas disponibles y vivir en localidades con rezago social.

Además, advierten que muchas de las plantaciones que se entregan no corresponden a la región.

Se han otorgado especies que no son propias del clima semidesértico de Tamaulipas y que terminan muriendo por falta de adaptación.

En recorridos por diversas áreas, se ha constatado que en muchas parcelas no ha funcionado el desarrollo de las plantas, debido a la falta de cuidado y sobre todo de asesoría técnica especializada, pese a que el programa promete acompañamiento permanente.

De ahí que campesinos exijan que Sembrando Vida realmente se amplíe en Tamaulipas y se fortalezca con técnicos que conozcan la tierra, para que el recurso no termine secándose junto con las plantas.