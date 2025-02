Señala ITEA alto déficit de educación básica al sur de Tamaulipas

"Mamá nunca nos dejó terminar la escuela, yo me quedé en primero de primaria, porque mamá nos metía y nos sacaba... no no sabía, escribía las letras así volando y ahorita ya escribo un poco mejor, porque no sabía". Y tiene una gran motivación, "porque sé que mis hijas están estudiando aquí, yo apoyo en los baños y todo eso, porque yo amo el estudio y es lo que yo más deseo, que mis hijas también aprendan".