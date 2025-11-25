Cerrar X
bloqueos_tamps_8c218c05c2
Tamaulipas

Siguen productores con bloqueo en autopista Matamoros-Reynosa

Productores agrícolas mantienen por segundo día el bloqueo en la autopista Matamoros-Reynosa, en la caseta de Nuevo Progreso

  • 25
  • Noviembre
    2025

Productores agrícolas del norte de Tamaulipas mantienen por segundo día consecutivo el bloqueo en la autopista Matamoros–Reynosa, a la altura de la caseta de Nuevo Progreso, como parte de las protestas por la crisis que enfrenta el campo.

Los agricultores colocaron maquinaria pesada como tractores para que en esta ocasión nadie quiera pasar por la fuerza, tal y como ocurrió el día de ayer.

El cierre parcial de la vía continúa generando afectaciones al tránsito vehicular, mientras que elementos de seguridad mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_transportistas_7d624a44b0
Bloquean transportistas carreteras estratégicas
Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_22_46_PM_e2cc63a2ee
Mujeres de Reynosa exigen más seguridad en marcha del Día Naranja
d31d4ff1_5dff_4334_99d3_abdb69a5ce39_3d9b73cec3
Estudiantes de Victoria se unen para llevar alegría a niños
publicidad

Últimas Noticias

supercomputadora_sheinbaum_b2242091c3
Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa
ley_aguas_nacionales_conagua_8bcd9a7c95
Impulsa Conagua reformas para frenar acaparamiento de agua
INFO_7_UNA_FOTO_5_bdede31051
Drones reforzarán seguridad por el juego Monterrey–América
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×