Siguen productores con bloqueo en autopista Matamoros-Reynosa

Productores agrícolas del norte de Tamaulipas mantienen por segundo día consecutivo el bloqueo en la autopista Matamoros–Reynosa, a la altura de la caseta de Nuevo Progreso, como parte de las protestas por la crisis que enfrenta el campo.

Los agricultores colocaron maquinaria pesada como tractores para que en esta ocasión nadie quiera pasar por la fuerza, tal y como ocurrió el día de ayer.

El cierre parcial de la vía continúa generando afectaciones al tránsito vehicular, mientras que elementos de seguridad mantienen vigilancia en la zona para evitar incidentes.

