denuncia_transito_madero_aa31baf5db
Tamaulipas

Siguen señalamientos de extorsión contra tránsitos en Cd. Madero

Afectado expone ser retenido durante más de dos horas por agentes de tránsito, quienes presuntamente le exigieron 3 mil 500 pesos para dejarlo en libertad

  • 09
  • Diciembre
    2025

Los señalamientos contra elementos de Tránsito continúan, este lunes surgió una nueva queja en contra de tres agentes viales, acusados de retener durante más de dos horas a un automovilista y presuntamente exigirle 3 mil 500 pesos para dejarlo en libertad, tras infraccionarlo la noche del domingo.

De acuerdo con la víctima, la detención ocurrió en la calle Necaxa, esquina con Francia, donde reconoció haber cometido una falta al introducirse en contrarruta, sin embargo, afirmó que los agentes intentaron aprovechar la situación para solicitarle dinero a cambio de no turnarlo a la autoridad.

El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín, informó que el afectado acudió al municipio a exponer el caso, señalando un intento de extorsión.

“Nos visitó una persona que manifestaba una extorsión por parte de algunos agentes, reconocía la infracción, pero luego vino el abuso, hablaba de 3 mil 500 pesos que le pedían de más”, declaró.

Destacó que la infracción había sido elaborada con los artículos correspondientes, pero que el ciudadano insistió en que los agentes no lo dejaban retirarse hasta entregar el dinero solicitado.

El funcionario señaló que pidió al afectado acudir a Contraloría Municipal, pues sin una denuncia formal el Ayuntamiento tiene limitaciones legales para proceder.

“Lo que le pedí fue que interpusiera la denuncia, sin eso es difícil actuar. Afortunadamente ya acudió a Contraloría, y con esa base podremos iniciar la investigación correspondiente”, aseguró.

El secretario recordó que durante la presente administración más de 30 elementos han sido dados de baja, aunque en la mayoría de los casos no se logró avanzar en las denuncias ante Contraloría por falta de quejas formales.

“El presidente municipal ha sido firme, aunque implique liquidaciones, no se toleran actos indebidos, pero lo ideal es tener denuncias para proceder sin afectación al Ayuntamiento”, enfatizó.

La queja de este lunes se suma a otros reportes recientes que mantienen bajo escrutinio el actuar de agentes viales, quienes han sido señalados por presuntas prácticas de abuso durante revisiones nocturnas.

Las autoridades municipales informaron que la investigación sobre este nuevo caso ya está en curso.


