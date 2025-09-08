Cerrar X
Tamaulipas

SNTE Tamaulipas detecta falta de maestros y personal escolar

El SNTE en Tamaulipas inició la recabación de datos en todos los municipios para detectar planteles con falta de docentes

  • 08
  • Septiembre
    2025

Al cumplirse la primera semana del ciclo escolar 2025-2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas inició la recabación de datos en todos los municipios para detectar planteles con falta de docentes y personal administrativo, con el objetivo de que la Secretaría de Educación atienda estas carencias lo antes posible.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, explicó que ya se trabaja en este diagnóstico y que a partir de la próxima semana comenzará la asignación de personal a los planteles que lo requieran.

“Estamos ahorita checando en todos los municipios la faltante de maestros y ya la semana que entra en donde falte vamos a mandarlo de una vez, vamos a mandar maestros y gente que debe de estar trabajando en una escuela de administrativos, intendentes y todo eso, directivos”, señaló.

En otro tema, Rodríguez Treviño destacó la reciente aprobación de la llamada Ley Silla, que garantiza un asiento seguro y cómodo para quienes realizan largas jornadas laborales, e informó que el gremio ya solicitó a la federación su aplicación en beneficio de los trabajadores de la educación.

Asimismo, denunció que en materia de salud la atención en el ISSSTE de Reynosa sigue siendo deficiente ante la falta de médicos e insumos, lo que afecta directamente a los maestros y sus familias.

“Es muy delicado, pero de hecho estamos ya desesperados porque en los próximos meses van a abrir un hospital en Tampico regional en donde venga todo, porque estamos batallando mucho aquí en Reynosa, Matamoros y en Laredo, se está batallando mucho con la cuestión de salud”, afirmó.

El dirigente sindical recordó que estas necesidades ya fueron planteadas ante la Presidencia de la República, aunque lamentó que desde la pasada administración no han recibido respuesta.

“No es con los funcionarios de aquí, es el tema de qué no mandan los recursos necesarios, necesitamos médicos que tengan la preparación, no hay especialistas, entonces llegó un momento en que ya lo planteamos a nivel nacional y ahorita la idea del maestro Cepeda es esperar una respuesta de la presidenta”, apuntó.


