Tamaulipas

Sufre percance automovilístico alcaldesa de Soto la Marina

Camioneta pick up impacta un costado de la camioneta Suburban en la que viajaba la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, quien es reportada estable

  • 05
  • Noviembre
    2025

La vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó el aparatoso percance vial donde se vio involucrada la alcaldesa de Soto la Marina, quien por fortuna no sufrió lesiones ni su acompañante. 

Este accidente se suscitó en el kilómetro 149 en el Río Soto la Marina donde una camioneta pick up se impactó por un costado de la camioneta Suburban en la que viajaba la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez.

De acuerdo a fuentes consultadas, el vehículo en que viajaba la presidenta de Soto La Marina circulaba de norte a sur y la otra unidad propiedad de una compañía del vecino estado de Veracruz lo hacía en sentido contrario.

Aunque falta que los peritos de tránsito deslinden responsabilidades, se presume que el conductor de la pick up quien es el presunto responsable del choque, quien tampoco sufrió lesiones de consideración a pesar de lo impactante de las imágenes, invadió el carril de circulación de la Suburban, que tras el impacto giró y quedó en sentido contrario.

La presidenta municipal de Soto la Marina se encuentra estable y fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente.


