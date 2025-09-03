Suma estado 2,450 reportes de fraude, acoso y extorsión en línea

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) registra de enero a la fecha 2,450 reportes de fraude electrónico, acoso y extorsión cibernética, situación que ha provocado un reforzamiento entre las diversas corporaciones con el objetivo de localizar a las personas responsables de ciberdelitos denunciados en Tamaulipas.

Entre dichas corporaciones se encuentra la Guardia Estatal Cibernética, que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) y unidades de policías cibernéticas de otros estados de la República Mexicana.

Cabe señalar que, durante el 2025, esta unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha canalizado 15 casos a la FGJET, además de coordinar acciones con 23 unidades de la Policía Cibernética en distintos estados del país.

Para cualquier información que contribuya a prevenir o denunciar este tipo de delitos, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con la línea directa: 834 318 6232, extensiones: 16099, 16021 y 16004, además del WhatsApp: 834 144 3172 y la página oficial de Facebook. Policía Cibernética Tamaulipas.

