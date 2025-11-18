Cerrar X
Suma Tamaulipas más de 3,000 propuestas para la reforma electoral

La UAT reunió a especialistas y ciudadanos en foros donde surgieron más de 3,000 propuestas, consolidando al estado como clave en la discusión nacional

  • 18
  • Noviembre
    2025

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se convirtió en punto de encuentro para el análisis de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y la Comisión Presidencial encargada del tema. Durante los días 6 y 7 de noviembre, la institución —en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas— organizó los Diálogos sobre la Reforma Electoral, un ejercicio que reunió a especialistas, autoridades y a la comunidad universitaria para debatir el futuro del sistema democrático del país.

Como parte de este proceso, la UAT compiló en un documento académico las opiniones y propuestas surgidas en los foros, material que refleja la participación activa del estado en la discusión nacional sobre procesos electorales.

Las jornadas se realizaron simultáneamente en los campus de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante y Tampico, donde se registraron más de 5,000 asistentes y se reunieron 3,148 propuestas ciudadanas.

El rector, Dámaso Anaya Alvarado, resaltó que este ejercicio marca un momento significativo para la universidad, al posicionarla como un referente nacional en la promoción del pensamiento crítico y la cultura cívica. Subrayó, además, que es la primera ocasión en que la UAT abre de manera conjunta sus espacios presenciales y virtuales para un debate de esta magnitud sobre el sistema electoral mexicano.

Anaya Alvarado reiteró el compromiso de la institución con la formación de ciudadanos informados y participativos, y reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar una reforma electoral incluyente que coloca a la ciudadanía al centro de las decisiones democráticas.


