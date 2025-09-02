Suman $7,000 millones en ganancias con regreso a clases

Casi 7 mil millones de pesos dejaron como ganancia las dos semanas previas al arranque de las clases en Tamaulipas.

Los giros de negocios más beneficiados fueron zapaterías y tiendas de ropa que al menos durante el pasado fin de semana reportaron la mayor cantidad de venta.

A la par de ello otros negocios como peluquerías, clínicas y escuelas particulares mostraron mejoría en sus ingresos luego de qué padres de familia acudieron para comprar o adquirir servicios.

La Cámara nacional de Comercio en Tampico aunado a la Federación de cámaras de comercio han reportado que esta temporada ayudo para que los establecimientos Incrementaran sus ganancias.

