Cerrar X
41e659cf_2fbe_4025_b197_5b372cf5ace6_f39c123b09
Tamaulipas

Suman $7,000 millones en ganancias con regreso a clases

Centro y sur del estado de Tamaulipas se vieron beneficiados desde semanas previas al inicio del ciclo escolar en nivel básico

  • 02
  • Septiembre
    2025

Casi 7 mil millones de pesos dejaron como ganancia las dos semanas previas al arranque de las clases en Tamaulipas.

Los giros de negocios más beneficiados fueron zapaterías y tiendas de ropa que al menos durante el pasado fin de semana reportaron la mayor cantidad de venta.

1c25a811-9a0c-4204-9ec4-8de09a8c82de.jpg

A la par de ello otros negocios como peluquerías, clínicas y escuelas particulares mostraron mejoría en sus ingresos luego de qué padres de familia acudieron para comprar  o adquirir servicios.

La Cámara nacional de Comercio en Tampico aunado a la Federación de cámaras de comercio han reportado que esta temporada ayudo para que los establecimientos Incrementaran sus ganancias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_be07c26256
Rusia seguirá la vía militar si fracasa la paz en Ucrania: Putin
Whats_App_Image_2025_09_03_at_12_49_21_AM_ed1e942982
Afición regia de Broncos de Denver de la NFL… ¡‘saca 100’!
f217bff3_445b_4d0e_9eef_64c21ca38f09_b8c278952e
Crece oferta hotelera en Saltillo a 10 meses del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

fbi_investigacion_asesinato_villavicencio_9cf1245fb4
Giran prisión preventiva contra ex funcionarios por magnicidio
EH_UNA_FOTO_6cef1df78e
México impone cuotas al calzado importado de China
EH_FOTO_VERTICAL_2bb652a46f
Trump recibe a presidente de Polonia con sobrevuelo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×