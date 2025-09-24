Cerrar X
Tamaulipas

Supervisa Derechos Humanos los cinco CEDES de Tamaulipas

Taide Garza informó que con el objetivo es constatar acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad

  • 24
  • Septiembre
    2025

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas (CODHET), Taide Garza Guerra, informó que con el objetivo es constatar acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPLs), se realizan visitas de supervisión en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES). 

“Nosotros tenemos acompañamiento en los operativos que realiza la fiscalía general de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, lo hacemos en todo el estado y van visitadores en calidad de observadores a realizar las supervisiones correspondientes a los centros penitenciarios”, señaló.  

Hasta el momento los visitadores han acudido a los centros ubicados en los municipios de Reynosa, Ciudad Victoria y Matamoros, en donde se realizan diversas actividades como el observar las condiciones de vida de la población penitenciaria en cada uno de los módulos y talleres de los CEDES. 

“Los visitadores están capacitados para documentar cualquier situación al interior de los penales, incluso para recibir alguna queja por parte de las personas privadas de la libertad, porque de lo que se trata es que se respeten los derechos humanos”, dijo Garza Guerra.


