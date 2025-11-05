Supervisa Gobernador avance en obra de la Virgen del Chorrito

Al realizar un recorrido de supervisión del avance de obra de la monumental Virgen del Chorrito del Municipio de Hidalgo, el gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que se trata de acciones que se realizan con el objetivo de apuntalar el desarrollo social y económico, en lo que se refiere al turismo religioso.

“La Virgen data de 1930, que fue cuando se dio primeramente en la caverna y que ahí comenzó a tener la devoción y que la sociedad venía a peregrinar para pedirle deseos, milagros, de salud, y bienestar para la familia y que con el paso de los años ha sido un centro de devoción y de peregrinar de toda la zona noreste y ha sido un centro muy importante en ese sentido”, dijo Villarreal Anaya.

El mandatario estatal resaltó las acciones que se realizan para poderle dar esa relevancia a este lugar emblemático de la geografía tamaulipeca y que en conmemoración de los 495 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se considera contar para el 12 de diciembre, con la inauguración de esta magna obra.

“Este es un espacio espiritual y de motivación, con este marco de una hermosa sierra, para rezar y a pedir y ver cuáles son los verdaderos valores por los que debemos de estar luchando los seres humanos, para buscar bienestar para todos”, señaló.

“Me da mucho gusto acompañarlos hoy en esta visita de supervisión y estar aquí con nuestros amigos, los alcaldes, principalmente el anfitrión de Hidalgo, pero también está aquí Villagrán, Mainero, Padilla, que nos están acompañando”, dijo Villarreal Anaya.

Finalmente dijo que como una sorpresa adicional y con una estructura de bronce, se mandaron a fabricar los iris de la Virgen, mismos que ya fueron bendecido por el Papa y ese mismo día serán colocados, es decir el12 de diciembre de 2025.

