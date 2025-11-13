Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_81_72118efd30
Tamaulipas

Suspenden clases en 8 escuelas por inseguridad

Directivos y personal sostuvieron una reunión este jueves en uno de los planteles afectados, resguardados por elementos de la Guardia Estatal.

  • 13
  • Noviembre
    2025

Ocho escuelas primarias suspendieron clases el martes y miércoles en apoyo al director y una maestra de la Escuela Primaria “La Corregidora”, acusados de agresión por una madre de familia.

El director de la escuela, Francisco Javier Amaro, y la maestra Yolanda, afirman todo lo contrario, que ellos fueron agredidos por la mujer que habría irrumpido en el plantel de manera agresiva. Además, la acusan de amenazas de muerte.

Tras la intervención de autoridades educativas a nivel estatal, se tomó la decisión de reanudar las clases este viernes en las ocho escuelas de la zona 096 que tienen alrededor de mil 800 alumnos.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, César Bolaños, demandó mayor patrullaje en las zonas escolares, para evitar más sucesos como este.

“El profesor Francisco Javier Amaro y la maestra Yolanda recibieron amenazas de muerte y creo que aquella persona que recibe esas amenazas, claro que tenemos miedo, y nosotros tenemos miedo por ellos.

“Entonces ¿qué solicitamos a las autoridades encargadas de la seguridad? Que sigan intensificando esos rondines, pero puedo decir también que las escuelas están seguras, que no tengo ningún reporte de vandalismo”, refirió Bolaños.

Directivos y personal de las ocho escuelas sin clases, sostuvieron una reunión este jueves en uno de los planteles afectados, resguardados por elementos de la Guardia Estatal.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 5.10.54 PM (1).jpeg

El jefe del Crede lamentó que los maestros recibieron amenazas y golpes por parte de una madre de familia, pero también destacó que recibieron el apoyo de la comunidad escolar, que está satisfecha con la educación que brindan a sus hijos.

“Son ocho escuelas las que están afectadas, que son más de mil 800 alumnos que están sin recibir su servicio educativo, pero creo que esta situación muy lamentable que pasó en la Escuela ‘La Corregidora’ nos ha dejado enseñanzas.

“Afortunadamente ha estado el acompañamiento de todas las autoridades, de las autoridades educativas y de seguridad, y ya tuvimos una plática con toda la zona escolar 096 y mañana regresamos a trabajar, ellos ya se sienten respaldados”, declaró.

Lo que ocurrió en Nuevo Laredo, no debería ocurrir en ningún lugar, por lo que pidió seguridad.

“Lo que pasó, esto no debe de pasar en ningún lugar de Tamaulipas ni de México. Creo que se manda un mensaje muy importante a la sociedad de Nuevo Laredo de cómo se debe de tratar a los maestros, que eso no debe de pasar porque esto afecta a nuestros niño, que es lo más importante.

“Es nuestra responsabilidad, por encima de todo está el interés supremo, la seguridad, la educación y la salud. Pero sí solicitamos intensificar ese patrullaje, esos rondines en las escuelas por parte de los cuerpos de seguridad”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

suspenden_clases_3501d35e0b
Suspenden clases en ocho escuelas por inseguridad
50ecac7e_92bc_4274_a6f9_a0e18f06842b_303d6d73ac
Escuelas de Nuevo Laredo presentan hundimientos por humedad
EH_UNA_FOTO_1_5745579953
Siguen las bajas temperaturas y el ausentismo escolar en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T091602_258_cfc152d3d9
DEA coopera en decomiso de casi 14 toneladas de cocaína en Panamá
turismo_sheinbaum_crece_489183c5e5
Crece 14% turismo internacional en México en 2025: Federación
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T090918_455_a8077d54be
Hallan sin vida a presuntos implicados en muerte de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×