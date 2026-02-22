Suspenden corridas en central de autobuses en Tampico

Ante los bloqueos y quema de unidades surgidas en áreas fronterizas y otros espacios de la República mexicana, diversas corridas de la central de autobuses en el municipio de Tampico han sido canceladas hasta nuevo aviso.

Pese a que el municipio de Tampico de momento no está considerado como una zona de riesgo con narco bloqueos dado al operativo federal, que causó abatir a Nemesio Oseguera Cervantes alias “el Mencho” algunas de las acciones de prevención se han emprendido para evitar colapsos carreteros y peligros.

Las carreras rumbo a municipios del norte de Veracruz, como Álamo y Tuxpan han sido canceladas, la suspensión no es para todos los destinos y ha quedado a criterio de las diversas línea de transporte la pausa en el traslado.

A los pasajeros se les ha comentado que les reembolsarán el boleto para que aborden en cuanto se reanude el servicio a diversos destinos.

