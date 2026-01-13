Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas anuncia seis torneos de pesca deportiva en 2026

El Gobierno estatal confirmó seis torneos de pesca en 2026, incluidos eventos panamericanos, con el objetivo de impulsar el turismo

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva del Gobierno del Estado, Luis Eduardo García Reyes, confirmó la realización de seis torneos de pesca para agua salada y agua dulce durante el 2026, de manera particular en los meses de febrero, marzo, abril, agosto y septiembre, incluyendo un torneo panamericano y ofrecer todas las garantías para buscar la sede del mundial de pesca, lo que posicionaría a Tamaulipas como un referente nacional e internacional. 

García Reyes presentó el programa anual del organismo y resaltó las fechas de los siguientes torneos de pesca en Tamaulipas:

  • 07 y 08 de febrero: Primer Torneo de Robalo en Embarcación, Edición Río Pánuco-Tamesí, en Tampico, Tamaulipas.
  • 21 y 22 de febrero: Edición Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas.
  • 07 y 08 de marzo: 3er Torneo de Lobina y Especies Varias, en embarcación, kayak y pie de orilla, Presa Marte R. Gómez, Camargo, Tamaulipas.
  • 18 y 19 de abril: Edición Playa Barra del Tordo, Aldama, Tamaulipas.
  • 08 y 09 de agosto: 5to Torneo de Lobina y Especies Varias, en embarcación, kayak y pie de orilla, Presa Ramiro Caballero, González, Tamaulipas.
  • 12 y 13 de septiembre: 6to Torneo de Pesca, Playa Tepehuajes, Soto La Marina, Tamaulipas.
  • 26 y 27 de septiembre: 7º Torneo de Lobina y Especies Varias, en embarcación y pie de orilla, Presa Vicente Guerrero, Padilla, Tamaulipas.

García Reyes enfatizó la importancia de estos torneos, que buscan promover la pesca deportiva no solo como un deporte, sino como una actividad económica y social que involucra a toda la familia, acciones que contribuyen a generar una considerable derrama económica en las comunidades.

“Damos inicio en Tampico, un municipio dedicado a la pesca deportiva, y estamos trabajando en colaboración con los alcaldes para que estos eventos sean un éxito”, concluyó.


