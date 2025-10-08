Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas aumenta 8.6% anual en sector industrial

El aumento ha sido impulsado por sectores como la minería, construcción, energía y manufactura, dejando al estado en el tercer lugar en crecimiento del sector

  • 08
  • Octubre
    2025

Tamaulipas registró un incremento del 8.6% en su actividad industrial en 2025, contribuyendo al crecimiento en el país, este aumento ha sido impulsado principalmente por sectores como la minería, construcción, energía y manufactura. 

Tamaulipas se ubica como una de las economías industriales más dinámicas del país al ubicarse en el tercer lugar nacional en crecimiento del sector, informó Ninfa Cantú Deándar. 

La secretaria de Economía resaltó que, en la comparativa anual, el crecimiento fue de 8.6%, lo que refleja el fortalecimiento en dicho sector, lo anterior de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

“Este resultado es reflejo del trabajo coordinado del gobierno estatal con el sector productivo, con una base industrial sólida y diversificada”, señó. 

EL crecimiento se registra en la actividad industrial como minería, construcción, generación y transmisión de energía y manufactura. 

Cantú Deándar explicó que el repunte del sector industrial responde al impulso de nuevas inversiones en energía, infraestructura, manufactura y actividades petroleras, factores que han detonado el desarrollo de las regiones productivas del estado.


