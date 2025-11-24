Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas, eje estratégico del desarrollo energético nacional

El gobernador Américo Villarreal inauguró el Congreso Internacional de Energía en Tampico y destacó la meta de electrificar al 100% del estado.

  • 24
  • Noviembre
    2025

Tamaulipas sigue consolidándose como un eje estratégico para el desarrollo energético de México, afirmó el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, durante la inauguración del Congreso Internacional de Energía en Tampico.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó en el evento la meta de electrificar al 100 por ciento del estado y firmó una Carta de Colaboración con agencias de energía de Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua, reforzando el liderazgo de Tamaulipas en el sector.

Vidal Amaro señaló que el estado mantiene una producción de 8,828 barriles diarios de aceite y 191 millones de pies cúbicos diarios de gas, y resaltó proyectos de nueva generación como el campo Trion, que marcará el inicio de la producción en aguas profundas en México.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 9.30.01 PM.jpeg

El Congreso Internacional de Energía se proyecta como un espacio de diálogo para diseñar el futuro del sistema energético, con la participación de especialistas, empresas y autoridades. De manera virtual, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la senadora Olga Sosa Ruiz, felicitaron al estado y resaltaron los avances legislativos en el sector.

Al concluir la ceremonia, el gobernador Villarreal cortó el listón inaugural de la Expo, que reúne a empresas nacionales e internacionales, instituciones y dependencias gubernamentales, consolidando a Tampico como sede y referente del liderazgo energético en el país.


