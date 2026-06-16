Tamaulipas, en alerta: suman dos víctimas por las lluvias

Las autoridades de Tamaulipas reforzaron las alertas preventivas ante el pronóstico de nuevas lluvias intensas y la posible formación de la tormenta tropical “Arthur”, luego de que un joven perdiera la vida al ser arrastrado por la corriente de un río en una zona rural de Ciudad Victoria, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de la actual temporada de precipitaciones en la entidad.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el accidente ocurrió cuando el joven intentó cruzar en bicicleta un río crecido por las lluvias registradas durante el fin de semana, sin lograr vencer la fuerza de la corriente.

Con este caso, suman ya dos personas fallecidas en Tamaulipas a consecuencia de las precipitaciones, luego de que otra persona muriera en días pasados al ser arrastrada junto con su vehículo en el sur del estado.

Ante este panorama, las autoridades emitieron una alerta preventiva por el pronóstico de lluvias intensas previstas para la noche de este lunes y la madrugada del martes, principalmente en municipios de las regiones norte, centro y sur de la entidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional anticipan precipitaciones de mayor intensidad durante las próximas horas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, escurrimientos y el aumento en los niveles de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Por su parte, el coordinador de socorros de la Cruz Roja delegación Matamoros, Francisco Ponce, informó que, de acuerdo con el sistema meteorológico, se esperan precipitaciones desde este lunes y hasta el miércoles en el municipio.

Señaló que, debido a estas condiciones, es importante que la ciudadanía permanezca alerta y evite exponerse a situaciones de riesgo, especialmente en zonas propensas a inundaciones o encharcamientos.

Asimismo, explicó que durante este tipo de fenómenos es común que se registren fallas en el suministro eléctrico en algunos sectores, lo que puede dificultar la comunicación con los servicios de emergencia a través del número 911.

Cerrarán zonas de riesgo

Para evitar tragedias, el Ayuntamiento de Victoria cerrará los accesos a zonas de riesgo durante las lluvias que se esperan en los próximos días, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez.

La medida aplicará en sitios donde el nivel del agua sube rápido, como el parque recreativo Los Troncones.

“Cuando esté lloviendo vamos a cerrar la entrada al parque porque la gente entra en tiempo de lluvia y ya no puede salir”, advirtió el edil.

Gattás Báez señaló que varios ciudadanos ingresan a estas áreas mientras llueve y después quedan atrapados por el crecimiento súbito de la corriente. Recordó el deceso reciente de una persona que fue arrastrada al intentar cruzar un vado, hecho que prendió las alertas en el municipio.

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