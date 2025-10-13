Tamaulipas entregan 29 vehículos blindados a la Guardia Estatal

Con el objetivo de fortalecer tareas de vigilancia en las diversas regiones de la entidad, el Gobernador Américo Villarreal Anaya realizó la entrega de 29 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública, beneficiando a los diferentes agrupamientos como la Guardia Estatal.

Villarreal Anaya presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en donde dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500.

Durante el evento el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el respaldo del gobernador, quien ha destinado recursos históricos a esta dependencia y a sus diferentes agrupamientos entre los que figuran: Policía Cibernética, Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal.

“A la mitad del camino de esta administración, los avances son visibles, la tranquilidad se fortalece, la confianza regresa y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo”, señaló.

