Cerrar X
5f721d9d_1551_4ac1_a460_8fa429a410c6_6677336f7f
Tamaulipas

Tamaulipas entregan 29 vehículos blindados a la Guardia Estatal

El gobernador Américo Villarreal Anaya realizó la entrega de 29 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la vigilancia

  • 13
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de fortalecer tareas de vigilancia en las diversas regiones de la entidad, el Gobernador Américo Villarreal Anaya realizó la entrega de 29 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública, beneficiando a los diferentes agrupamientos como la Guardia Estatal.  

Villarreal Anaya presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en donde dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500. 

e976b452-8a6f-4ce4-8433-867455549cb2.jfif

Durante el evento el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el respaldo del gobernador, quien ha destinado recursos históricos a esta dependencia y a sus diferentes agrupamientos entre los que figuran: Policía Cibernética, Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal. 

“A la mitad del camino de esta administración, los avances son visibles, la tranquilidad se fortalece, la confianza regresa y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo”, señaló.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_e122b32d96
Se aplicarán 17 mil 687 dosis de vacuna contra el sarampión
c5abf1b7_2228_4a53_b6b2_cc5e9b1fbd46_e40bb47643
En noviembre estarán los 4 mil camiones prometidos: Gobernador
sheinbaum_358_lluvias_8f47ee2786
Dejan fuertes lluvias 358 cortes viales y 39 puentes dañados
publicidad

Últimas Noticias

escena_mtv_eb8e9f65f1
MTV apagará su señal tras más de cuatro décadas en emisión
ed125981_1137_48cb_8b19_4bf03d16d052_3e8ac29f66
Pone Guadalupe bebederos ecológicos en espacios públicos
rgea_48eb2c44e0
Homologarán la Ley para combatir el delito de extorsión
publicidad

Más Vistas

acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
publicidad
×