Tamaulipas firma convenio en favor de repatriados hidalguenses

El Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, suscribió un convenio de colaboración con la oficina estatal de Atención a Migrantes del Estado de Hidalgo, lo anterior con el objetivo de sumar esfuerzos en la atención de los repatriados hidalguenses que ingresen por los diferentes municipios de la zona fronteriza de Tamaulipas.

Se busca que ambas entidades colaboren de manera bilateral para atender y buscar soluciones a los problemas migratorios, convenio que busca ofrecer apoyo y recursos a las personas que regresan al país por la franja fronteriza de la entidad, incluyendo temas relacionados a servicios de empleo, educación y asistencia social para ayudar en su reintegración.

Suscribieron el convenio de colaboración Ricardo Gómez Moreno, Secretario de Bienestar e Inclusión Social del Estado de Hidalgo, Silvia Lucero Casas González, Secretaria de Bienestar en Tamaulipas y el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

