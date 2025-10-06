Tamaulipas fomenta emprendimiento rural en 18 municipios

El jefe del Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas Rurales del gobierno del estado, Guillermo Hinojosa, informó que se cuenta con 18 municipios en la entidad que reciben diversos apoyos para promocionar productos y artesanías, lo anterior como parte del programa del emprendimiento rural que contribuye al desarrollo económico de las regiones.

“En esta ocasión se brinda el apoyo en lo que corresponde a la producción artesanal local mediante el respaldo a las actividades productivas del personal de la escuela Camino de Luz del Sistema DIF Tamaulipas”, señaló.

Estas actividades se realizan de manera permanente en la planta baja de la Torre Bicentenario en Ciudad Victoria, en donde servidores públicos que laboran en las diversas dependencias del gobierno del estado, y de quienes visitan a diario em edificio, tienen la oportunidad de adquirir algún producto artesanal con el objetivo de fomentar el consumo local.

“Actualmente tenemos de 18 municipios, entre los que figuran Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, así como emprendedores de Padilla, Victoria, Llera, Villa de Casas, Mante, Nuevo Morelos, González, Jiménez, Cruillas y valle de San Fernando, son de diferentes emprendimientos para contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales”, dijo el funcionario estatal.

