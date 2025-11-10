Tamaulipas gasta casi 20 mil mdp por socavones

Desde el tipo de suelo hasta abandono de las redes hidráulicas, autoridades municipales y de Comapa Zona conurbada aludieron esto como factores primordiales para ocasionar los 231 socavones reportados del 2023 a la fecha.

Reparar un socavón, cerrarlo y pavimentarlo tiene un costo aproximado a 3 millones de pesos, del 2023 a la fecha se llevan más de 19 mil millones de pesos para solucionar este conflicto.

En Tamaulipas, Tampico tiene el 40 por ciento de socavones, le siguen Madero y Altamira con 28 por ciento y 23 por ciento respectivamente, los restantes 40 municipios tienen solo 9 por ciento en este problemas y ni siquiera la Ciudad de México se iguala al conflicto del sur de la entidad, de encuentra muy por debajo.

Los socavones comenzaron a ser un “tema de peso económico” para la Comisión de Agua desde el año 2024 y a partir de ahí se comenzaron a requerir más y más obras de reposición llegando hoy en día a la cantidad de casi 20 mil millones de pesos erogados para subsanar el problema.

Esto, considerado hoy en rueda de prensa como un “ fenómeno nuevo” dará pie a que se realicen monitoreos el manto freático, pues “hay que ver corriente del mismo y de ahí tomar decisiones”, dijo Raúl Quiroga, titular de Recursos Hidráulicos en el gobierno tamaulipeco.

Pozo de observación, la "solución"

Instalar 16 pozos de observación para medir humedad en el subsuelo es la salida que ofrece la COMAPA y Recursos Hidráulicos en el estado, llevará tiempo pero conforme lo dicho por las autoridades dará tiempo a que se realicen reacciones y toma de decisiones para “echarle montón al tema de los socavones”, conforme lo dicho por Quiroga Álvarez.

Cabe resaltar que para el año 2026 se habrán de quedar -según se estima- 100 de los 231 socavones pendientes por reparar o bien cerrar la calle y reponer pavimentación.

Comentarios