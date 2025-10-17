Tamaulipas inicia campaña invernal de vacunación gratuita

La Secretaría de Salud cuenta con más de 600 mil dosis de vacunas, en lo que representa la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal, contemplando vacunas contra la influenza estacional, neumococo y COVID-19.

El titular de la dependencia, Vicente Hernández Navarro, dio a conocer que se destinaron los recursos necesarios para cubrir a la población que no cuenta con seguridad social y para que, a través de las unidades de IMSS Bienestar, acudan a solicitar estos biológicos.

Se cuenta con 370 mil 782 dosis de vacunas para influenza; 106 mil 964 contra COVID-19 y contra neumococo se destinaron 163 mil 493 dosis que protegerán contra estas enfermedades respiratorias que incrementan su incidencia durante la época de frío.

“La campaña dio inicio el 13 de octubre a nivel nacional y concluye el 3 de abril de 2026 y está enfocada a proteger a la población más vulnerable para evitar complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo”, señaló.

Las vacunas se aplicarán en las unidades de salud, puestos fijos y semifijos, hospitales, módulos de vacunación y en plazas públicas de colonias y fraccionamientos de los 43 municipios de Tamaulipas.

