Tamaulipas le apuesta a siembra de trucha pinta en Miquihuana

Reconocen la participación de Sistema DIF Estatal, en la organización y capacitación de ejidatarios para garantizar el seguro consumo y comercialización.

  01
  Septiembre
    2025

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, dio a conocer que se puso en marcha el proyecto acuícola en la comunidad de Valle Hermoso, Municipio de Miquihuana, con la siembra de mil 700 alevines de trucha pinta, provenientes del estado de Michoacán.

El lote de organismos introducidos en la granja cuenta con su certificado de sanidad, lo que garantiza la producción de un alimento seguro para su consumo o comercialización. 

“Este proyecto tiene como objetivo no solo impulsar la producción acuícola en la región, sino también fomentar el desarrollo económico local mediante la generación de empleo para los habitantes y ejidatarios de Valle Hermoso”, señaló. 

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través del trabajo del personal técnico especializado de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, reconocieron la participación del Sistema DIF Estatal, principalmente en lo que se refiere a la organización y capacitación de los ejidatarios. 

Montagner Mendoza dijo que este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias a la coordinación institucional entre el DIF Estatal y las Secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.


