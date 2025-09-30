Tamaulipas proyecta convertirse en líder nacional de energía

Tamaulipas se perfila como uno de los principales generadores de energía en México, gracias al avance de proyectos eólicos, solares, de ciclo combinado e hidráulicos, lo que fortalecerá su competitividad en el ámbito nacional.

Durante la inauguración del Foro sobre Almacenamiento de Energía Eléctrica, realizado en la Universidad Tecnológica de Altamira, autoridades estatales y especialistas coincidieron en que la entidad cuenta con el potencial y las condiciones estratégicas para consolidarse como motor energético del país.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), Roberto Manuel Rendón Mares, destacó que Tamaulipas ocupa actualmente el segundo lugar nacional en generación de energía eólica, con una capacidad instalada de mil 722 megawatts.

Además, adelantó que hay en puerta siete proyectos más en municipios como Reynosa, Mier, Güémez, así como en el sur del estado, donde se impulsa también la generación solar en zonas como Altamira y González.

“El estado cuenta con 8 mil 97 megawatts instalados en diversas tecnologías, lo que nos coloca como un referente en el sistema eléctrico nacional”, afirmó.

Dijo que la nueva regulación en materia de almacenamiento permitirá reducir la intermitencia de energías limpias, al tiempo que se desarrollan proyectos estratégicos como una central de ciclo combinado en Altamira, acompañada de un sistema de almacenamiento de 60 megawatts.

Entre los más relevantes, mencionó la planeación de un parque eólico de mil 100 megawatts en Reynosa y Matamoros, en el que se contempla la participación tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de inversionistas privados.

Por su parte, la rectora de la UT de Altamira, Dra. Mara Grassiel Acosta González, resaltó la importancia de este foro como un espacio para analizar la transición energética, clave para enfrentar los retos globales.

