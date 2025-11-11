Tamaulipas reduce 43% los homicidios dolosos en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe actualizado sobre la incidencia de homicidios dolosos en México al mes de octubre de 2025.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37% en comparación con septiembre de 2024, lo que refleja una tendencia a la baja en los índices de violencia.

En este contexto, Tamaulipas se colocó entre las seis entidades con mayor reducción en el promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución del 43.2% respecto al mismo periodo del año anterior (enero-octubre 2024).

Asimismo, el estado se ubicó entre los once con menor número de homicidios dolosos en el país durante los primeros diez meses de 2025, manteniéndose por debajo del promedio nacional.

Durante octubre, Tamaulipas reportó una incidencia menor a la media nacional, consolidando una tendencia positiva en materia de seguridad.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual incluye operativos y bloqueos de señal para impedir que este delito se cometa desde el interior de los centros penitenciarios.

Hasta el momento, se ha bloqueado el 33% de las líneas detectadas mediante acciones como el retiro de antenas en Altamira, el reemplazo de infraestructura en Matamoros y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Se prevé que para el primer trimestre de 2026 estén bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la capital del país.

Las autoridades federales destacaron que los resultados en Tamaulipas son producto del trabajo conjunto entre el gobierno de Américo Villarreal Anaya y el respaldo del gobierno federal, así como del esfuerzo coordinado de las instituciones de seguridad pública para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias tamaulipecas.

