Tamaulipas

Tamaulipas refuerza compromiso contra la violencia a las mujeres

Américo Villarreal reafirmó el compromiso de Tamaulipas para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar entornos seguros

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un mensaje a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de su administración en la lucha por la igualdad y la protección de las mujeres.

Acompañado de la directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca y de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, Diputada Lucero Deosdady Martínez López, el gobernador destacó que "ninguna sociedad puede avanzar si tolera la desigualdad o normaliza cualquier forma de violencia contra las mujeres". 

En línea con lo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Villarreal Anaya subrayó la importancia de escuchar, acompañar y garantizar entornos seguros para todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres de Tamaulipas.

"Una sociedad que no cuida a sus mujeres es una sociedad destinada al caos y al fracaso", afirmó el gobernador, instando a la ciudadanía a vivir este día en un ambiente de paz, respeto y armonía.


