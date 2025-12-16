Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas refuerza seguridad eléctrica y contra incendios

Tamaulipas firmó un acuerdo con la ANPCI para fortalecer la prevención de incendios y riesgos eléctricos, impulsando mejores prácticas internacionales

La Secretaría de Desarrollo Energético firmó un Memorándum de Entendimiento con la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANPCI).

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad contra incendios y prevenir fallas o accidentes de origen eléctrico en Tamaulipas.

Esto fue suscrito por el secretario Walter Julián Ángel Jiménez y Euridice Ibarlucea Jiménez, gerente de Desarrollo de Negocios de la NFPA en México, como parte de una alianza estratégica para el Gobierno del Estado.

Alianza para mejores prácticas internacionales

Durante la firma, Ángel Jiménez destacó que este instrumento permitirá avanzar en la adopción de mejores prácticas internacionales en materia de seguridad energética.

“Hemos decidido desarrollar esto para comenzar a avanzar en las mejores prácticas internacionales, que nos ayuden a prevenir situaciones de riesgo, mitigar conductas peligrosas y fortalecer las capacidades técnicas para la operación segura del sistema energético”, señaló.

Impacto en normas y prevención

El funcionario subrayó que la asociación ha contribuido con entre 70 y 80% de las normas vigentes en México relacionadas con la prevención contra incendios, lo que refuerza la importancia del acuerdo.

Añadió que esta colaboración permitirá identificar áreas de oportunidad y coincidencias técnicas entre ambas instituciones para transformar y fortalecer el sistema energético del estado.

 


