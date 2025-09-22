Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas registra segunda tasa más baja de víctimas en el país

El mandatario estatal afirmó que falta que la sociedad confíe en los cuerpos de seguridad, a pesar de que los indicadores delincuenciales siguen disminuyendo

  • 22
  • Septiembre
    2025

Tamaulipas se ubica como el segundo mejor estado en el país en número de denuncias por cada 100 mil habitantes en el país, aseguró el Gobernador Américo Villarreal Anaya, al precisar que ciertamente es lo que se percibe en la entidad, pero que no significa un asunto acabado. 

“Y se han ido disminuyendo los indicadores delincuenciales de más impacto, nos falta mucha tarea para poder seguir trabajando como sociedad, de forma colaborativa y participativa, con confianza en sus cuerpos de seguridad, para que a través de la denuncia podamos seguir incrementando esta contención de los hechos delictivos”, dijo el mandatario tamaulipeco. 

 “Y también con tolerancia, resiliencia y armonía dentro de nuestras familias, comencemos a disminuir la incidencia de las denuncias de violencia intrafamiliar, que muchas veces es la semilla en donde comienzan a progresar muchas otras tipificaciones de agravios entre nosotros como sociedad “, dijo Villarreal Anaya. 

Dijo que recientemente el INEGI, había colocado a Tamaulipas dentro de las cuatro entidades del país, con lo menores indicadores de alto impacto, más del 50% en los cuatro estados. 

“Y ahora esta nueva encuesta en que nos marcan en el segundo lugar con menos denuncias de hechos delictivos por 100 mil habitantes, y eso nos alienta, no es asunto acabado, debemos de tener mejores resultados y ofrecerlos en un gobierno en que la gente confía en mejores oportunidades de vivir como decimos en paz, trabajando y con un desarrollo para bienestar de todos”, dijo Villarreal Anaya.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),  durante 2024 Tamaulipas registró dicha estadística, medición que ubica la entidad con 16,537 víctimas por debajo del promedio nacional de 24,135 y con una disminución de 8.7% respecto a 2023.


