Tamaulipas

Tamaulipas: un compromiso con la conservación del medio ambiente

Con el 22% de su territorio dedicado a reservas naturales, Tamaulipas se posiciona como un líder en la protección del medio ambiente

  03
  Noviembre
    2025

Tamaulipas es uno de los estados que más reserva territorial ha dedicado a la conservación del medio ambiente, con el 22% del territorio tamaulipeco, destinado para reservas de la naturaleza, a través de la gran reserva del cielo, la laguna madre, y otros lugares como la siembra de manglares y la recuperación de las riberas de los ríos o de cañones cercanos a las áreas urbanas, resaltó Américo Villarreal Anaya. 

En el marco del Día Mundial del Urbanismo, que se conmemora el próximo 8 de noviembre, el mandatario estatal resaltó que, una de las prioridades de su administración es la planeación para la sustentabilidad del medio ambiente y del desarrollo de un urbanismo ordenado y sostenible.

Al presidir la ceremonia cívica de honores a la bandera, teniendo como escenario el emblemático Paseo Méndez de Ciudad Victoria, Villarreal Anaya dijo que, a través de los planes de desarrollo urbano y territorial de cada una de las regiones y municipios, se realizan acciones que impulsan el crecimiento carretero, la mejora y ampliación de vialidades que permiten y brindan mejores oportunidades de justicia social.

“No tendríamos las oportunidades de justicia social que están directamente relacionadas con los principios de justicia social, y en este concepto hay muchísimas cosas que se están haciendo en nuestra entidad como los planes de desarrollo urbano y territorial de cada una de nuestras regiones”, y agregó: 

“Hay muchos ejemplos en condiciones de desarrollo carretero, de mejora de vialidades, aquí mismo en nuestra ciudad capital en ampliación de las vialidades que regularmente transitamos, ahora en la primera fase, también determinar la instalación de semáforos inteligentes en ciudad Victoria”, señaló.


